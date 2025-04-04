Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Milliyetçi, Harekat Partisi (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci senesinde paylaşım yaptı.

Konuya ilişkin Başkan'ın ifadeleri şöyle: "Vefatının 28. Sene-i Devriyesinde Alparslan Türkeş'i Saygı ve Rahmetle Anıyorum." dedi.

Alparslan Türkeş Kimdir?

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917’de Kıbrıs'ın Limasol şehrinde doğmuş ve 4 Nisan 1997’de İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Türk milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinir. Türkeş, genç yaşta Türkiye’ye gelerek Kara Harp Okulu'nu ve sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli askeri okulları başarıyla tamamladı. 1940'larda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı ve subaylık rütbesine yükseldi. MHP kurucu Türkeş, 1960'ların sonlarına doğru, dönemin Türkiye'deki siyasi ikliminden etkilenerek siyasetle daha aktif olarak ilgilenmeye başladı. 1965 yılında Adalet Partisi'ne katıldı, ancak kısa süre sonra bu partiden ayrıldı. 1969'da, Türk milliyetçiliğini savunan bir hareketin lideri olarak Milliyetçi Harekat partisi (MHP) kurdu.