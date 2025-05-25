Valilikten yapılan uyarıya göre, güney yönlerden esecek rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla, yer yer ise 90 kilometre/saat hızla etkili olması bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile toz taşınımı gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojik uyarının başlangıç saati 26 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00, bitiş saati ise 18.00 olarak açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada "Ankara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 26.05.2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) bekleniyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.