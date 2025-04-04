İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonu kapsamında 48 kişi tutuklandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "Jandarma ve polis ekiplerince 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında; 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat başkanlıkları koordinasyonundaki operasyonlarda, 73 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor." diye konuştu.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün 'Askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.