Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 65 yaşındaki Adile Tilgen yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde gerçekleşti. İlçe merkezine doğru seyir halinde olduğu öğrenilen ve sürücüsünün ismi henüz açıklanmayan 21 ADS 483 plakalı kamyon, Celal Tilgen'in kullandığı 63 LL 093 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişi ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar; sürücü Celal Tilgen ile Muhammed Can Tilgen, Damla Tilgen ve Adile Tilgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Adile Tilgen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyon sürücüsünün kimliğinin tespiti ve olayın oluş şeklinin netleştirilmesi amacıyla polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Araçların kaza anında hız durumu, fren izleri ve olası ihmal faktörleri detaylı şekilde inceleniyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan bu feci trafik kazası, bölgedeki yol güvenliği ve ağır tonajlı araçların karıştığı kazalarla ilgili endişeleri de beraberinde getirdi.