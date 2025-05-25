SEVGİ GÜLDOĞAN

Çalıştayda, eğitim sistemine dair kritik konular ele alınırken, katılımcılara eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri ve mevcut sorunlar hakkında derinlemesine bir bakış açısı sunuldu.

Canlı yayına konuşmacı olarak katılan eğitimci Özgür Hacıömeroğlu, eğitimin temel haklar bağlamında önemini vurguladı ve Türkiye'nin eğitim sisteminde yapılması gereken reformları tartıştı. Hacıömeroğlu, eğitimdeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için daha erişilebilir ve kaliteli eğitim politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın moderatörlüğünü üstlenen Emre Can Huday, eğitimdeki hak ve fırsat eşitliğiyle ilgili soruları yönelterek, konuklarıyla kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Huday, Türkiye’nin eğitim politikasının gelişimi ve iyileştirilmesi adına yapılması gerekenleri izleyicilere aktardı.