Konu ile alakalı MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Çankaya Belediye Başkanı Sayın Av. Hüseyin Can Güner Kulübümüzü Ziyaret Etti. Çankaya Belediye Başkanı Sayın Av. Hüseyin Can Güner, kulübümüzü ziyaret ederek Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle bir araya geldi.

Gerçekleşen bu anlamlı ziyarette, kulübümüz ile Çankaya Belediyesi arasında hayata geçirilecek iş birliği projeleri üzerine verimli görüşmeler yapıldı. Sayın Güner, Ankaragücü’ne destek olmak adına önemli katkılarda bulunacaklarını ifade etti.

Planlanan destek ve iş birlikleri şu şekilde şekillendi:

•Çankaya Belediyesi tarafından kulübümüze loca desteği sağlanacak.

•İlçedeki LED ekranlarda Ankaragücü tanıtımlarına yer verilecek.

•Tandoğan Tesislerimizle entegre biçimde spor okulu projeleri hayata geçirilecek.

•Çankaya Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerde Ankaragücü Store otobüsü yer alacak.

•İlçede bulunan AVM’lerle kulübümüz arasında iş birlikleri geliştirilecek.

Ziyaretin sonunda Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin, Sayın Güner’e isminin yazılı olduğu formamızı takdim etti. Camiamıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve kıymetli destekleri için Sayın Hüseyin Can Güner’e teşekkür ederiz."