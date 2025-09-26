Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yangınlarla korkusuzca mücadele eden kahramanların, 25 Eylül- 1 Ekim İtfaiye Haftasını sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

"Özveriyle görev yapan kahraman itfaiyecilerin gününü kutluyorum"

Başkan Beşikçioğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Can ve mal güvenliğimizi korumak adına büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli itfaiyecilerimizin haftasını kutluyor, fedakâr hizmetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

İtfaiyecilik Haftası neden kutlanır?

İtfaiyecilik Haftası, toplumda can ve mal güvenliğini korumak için fedakârca görev yapan itfaiyecilerin önemini hatırlatmak ve onların emeklerine teşekkür etmek amacıyla kutlanır.

Türkiye’de 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan bu hafta, 25 Eylül 1923’te Türkiye’de ilk modern itfaiye teşkilatının kurulmasına dayanır.

Haftanın kutlanmasının temel nedenleri:

İtfaiyecilerin yangın, doğal afet ve kurtarma gibi görevlerdeki kritik rolünü vurgulamak

Toplumda yangın güvenliği ve afet bilincini artırmak

İtfaiyecilerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek

Genç nesillere mesleğin tanıtılması ve saygı duyulmasının sağlanmasıdır.

İtfaiyecilik Haftası bu yönüyle hem bir farkındalık haftası hem de meslek onuru ve dayanışma haftası olarak değerlendirilebilir.