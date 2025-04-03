Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı. 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun.' Teşekkürler Fenerbahçe ve Galatasaray." ifadelerine yer verildi.

Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı:



“En Büyük Ailemizin, Türkiye’mizin 2025 #AileYılı kutlu olsun.”



Teşekkürler @Fenerbahce @GalatasaraySK pic.twitter.com/B1083An81J — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 2, 2025