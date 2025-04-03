"Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için uğraşacağız" "Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için uğraşacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı. 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun.' Teşekkürler Fenerbahçe ve Galatasaray." ifadelerine yer verildi.

Editör: Fatih Teke