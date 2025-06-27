Konu ile alakalı Gençlerbirliği Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Bakanlıklardan Kulübümüze Ziyaret Çeşitli bakanlıklarımızda görev yapan üst düzey bürokratlarımız, kulübümüze ve 14 Haziran Olağan Genel Kurul sonrası tekrar başkanlığa seçilen Başkanımız Osman Sungur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bürokratlarımız, takımımıza Süper Lig’de başarılar diledi."

Bakanlıklardan Kulübümüze Ziyaret



Çeşitli bakanlıklarımızda görev yapan üst düzey bürokratlarımız, kulübümüze ve 14 Haziran Olağan Genel Kurul sonrası tekrar başkanlığa seçilen Başkanımız Osman Sungur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Bürokratlarımız, takımımıza Süper… pic.twitter.com/ihSE0X7FZ3 — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) June 26, 2025