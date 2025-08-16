Türkiye Satranç Federasyonu, ulusal sporcu IM Arda Çamlar’ın 2025 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla kariyerinin ilk Büyükusta (GM) normunu elde ettiğini duyurdu.

Avrupa Yaş Grupları ve Dünya Okullar Şampiyonluğu gibi uluslararası arenada önemli başarılara imza atan genç sporcu, Türkiye’nin satranç alanındaki yükselen yıldızları arasında yer alıyor.

Federasyon, yaptığı açıklamada “Arda ve tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer vererek sporcuyu yürekten tebrik etti.

Ulusal sporcumuz IM Arda Çamlar, 2025 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla ilk Büyükusta normunu kazandı.



Kariyerinde Avrupa Yaş Grupları ve Dünya Okullar Şampiyonluğu gibi birçok önemli başarıya sahip olan sporcumuzu yürekten tebrik ediyor,…