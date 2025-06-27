MKE Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı’na Ziyaret Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Sayın Alparslan Doğan ve beraberindeki İl Yöneticilerini makamlarında ziyaret etmiştir.

Ziyaret kapsamında, kulübümüzün yeniden yapılanma süreci, altyapı projeleri ve kalıcı gelir hedefleri başta olmak üzere, MKE Ankaragücü’nün geleceğine yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Kulübümüzün köklü geçmişine duyulan saygı, bugününe gösterilen ilgi ve yarınlarına sunulan anlamlı destek dolayısıyla Sayın Alparslan Doğan’a ve MHP Ankara İl Teşkilatı’na teşekkür ederiz. MKE Ankaragücü, güçlü yarınlara; yanında olan tüm paydaşlarının desteğiyle yürümeye devam etmektedir."

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı’na Ziyaret



Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Sayın Alparslan Doğan ve beraberindeki İl Yöneticilerini makamlarında ziyaret etmiştir.



Ziyaret… pic.twitter.com/R1u0Yq4BZc — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 26, 2025