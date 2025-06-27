Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, medikal firmalarının önemli isimlerinden ELSA Ortapedi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Gençlerbirliği’miz, 1998 yılından beri ortopedik malzemeler, varis çorapları, fizik tedavi ürünleri, sporcu performans cihazları, solunum fonksiyon test sistemleri ve sporcu sağlığı ürünleri alanlarında faaliyet gösteren medikal firması ELSA Ortapedi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’mizde gerçekleşen imza törenine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Selvi ve Ateş Şendil ile ELSA Ortapedi adına Ramazan Yaraneri katıldı."