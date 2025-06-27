Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanlığına yeniden dönmek istediği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada da tartışmaların odak noktası oldu.

Parti içinden ve dışından Kılıçdaroğlu’na farklı tepkiler gelirken, sosyal medyada ise konu zaman zaman mizah malzemesi haline geliyor. Bu tepkilerden biri, “Zeydan Hoca” isimli kullanıcıdan geldi. Esprili bir dille yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na hitaben, “Bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi de dahil olmak üzere Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim” ifadelerini kullandı.

Mesajında hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Datça Belediyesi'ni etiketlemeyi ihmal etmedi. Ancak olayın asıl dikkat çeken kısmı, Datça Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından gelen, “Maalesef doluyuz.” yanıtı oldu

Datça Belediyesi’nin bu mizahi yanıtı, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Kullanıcılar hem paylaşımı hem de belediyenin yanıtını binlerce kez beğenip paylaştı.

İşte o yanıt;