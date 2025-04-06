İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor. Unutmayalım; ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin" ifadelerine yer verdi.

Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1.271; gece ise 601 ‘’radarla hız denetimlerini’’ sürdürüyor.



Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır.



Trafik kazalarına yol açan nedenlerin… pic.twitter.com/L2TxTErGOC 26. kattan atlayarak yaşamına son verdi April 6, 2025