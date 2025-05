- Ankara'da bir otelde düzenlenen galada konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Gassal dizisinin ikinci sezonu için dün İstanbul'da bir gala gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu konuda sadece İstanbul ile yetinmeyerek Ankara'da da bir gala gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

İki gala gerçekleştirmelerinin ardında yatan nedenin, Gassal'in birinci sezonda elde ettiği başarı olduğunu belirten Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gassal dizisi hikayesiyle, diyaloglarıyla, müzikleriyle hatta öncesinde tanıtım çalışmalarıyla çokça adından söz ettiren, konuşulan, izleyiciler tarafından da çokça sevilen, beğenilen ve bunun sonucunda da aslında izlenme rekorları kıran bir dizi olarak karşımıza çıktı. O yüzden Türkiye'nin iki büyük şehrinde de gala yapmayı aslında kendisi hak etti."

TRT olarak, geleneksel yayıncılıkta riayet ettikleri kamu yayıncılığı ilkelerini dijital alandaki yapımlarında da esas aldıklarını ifade eden Sobacı, Gassal'in bu yaklaşımlarının en somut yansımalarından biri olduğunu belirtti.

Sobacı, son dönemde dijital platformlarda şiddet, küfür, cinsellik içermeyen içeriklerin izlenmeyeceği yönünde bir algı inşa edilmeye çalışıldığına işaret ederek, Gassal dizisinin en önemli başarılarından birinin, bu algı oluşturma çabalarının içini boşaltması olduğunu söyledi.

"İkinci sezona da çok büyük bir titizlikle hazırlandık"

Gassal dizisi sayesinde, ahlaki ve kültürel değerleri erozyona uğratmayan içeriklerin de seyirci tarafından ilgiyle izlendiğinin görüldüğünü kaydeden Sobacı, şunları kaydetti:

"Bu anlamda baktığınızda Gassal dizisi hayata, ölüme dair, modern dönemde kalabalıklar içerisinde yalnızlığa dair bir yüzleşme çağrısıydı. Nihayetinde dizi aslında ölümü gösterirken hayatın ta kendisini anlatıyordu ve bu dizi izleyiciden çok büyük bir teveccüh gördü. Bu büyük teveccüh de bize gösteriyor ki izleyicinin aslında sahici karakterlere, değerlere dayalı hikayelere ve hayatın içinden diyaloglara dayalı içeriklere ihtiyacı var. Gassal tam da bu ihtiyacı karşıladı ve o yüzden çok büyük bir teveccüh gördü."

Sobacı, ilk sezonunda büyük ilgi gösterilen diziyle ilgili ikinci sezonda da büyük bir beklenti oluştuğunu belirterek "İzleyicilerimiz şundan emin olabilirler, ikinci sezona da çok büyük bir titizlikle hazırlandık. Çok büyük bir çalışkanlık gösterdik. Çok büyük emek sarf ettik ve bunun karşılığını da izleyicilerimizden alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Dizinin yolunun açık, izleyicisinin bol olması temennisinde bulunan Sobacı, dizide emeği geçen herkese teşekkür etti.

"İlk sezonda gösterilen ilgi, çok mutlu ve motive etti"

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ise dizinin ilk sezonda gördüğü büyük ilginin kendilerini çok mutlu ve motive ettiğini söyledi.

İkinci sezon bölümlerinin de en az birinci sezon bölümleri kadar güzel olduğunu ifade eden Kural, dizinin ikinci sezonunun da izleyicilerce beğenilmesini diledi.

Oyuncu Hande Soral da dizinin ikinci sezonuna şarkıcı Bayhan ile dahil olduklarını anımsatarak, yollarının açık olması temennisinde bulundu.

Soral, dizinin ikinci sezon üçüncü bölümünde, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi olayı üzerinden çocuk cinayetleri konusunun işlenmesiyle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Çok hassas bir konu. Elbette konuşacak çok fazla şey var. Bölümü çekerken hem Narin'i hem de kız çocuklarımızın hepsini anarak çektik, çok duygulanmıştık. Narin'e ithaf edileceğini ben de bilmiyordum. Öğrendiğimde çok duygulandım ve her izlediğimde perişan oluyorum bir anne olarak, bir kadın olarak ve zamanında bir kız çocuğu olarak. Ne söyleyebilirim ki? Kadınlarımızı, kız ve erkek çocuklarımızı koruyabilelim. Tek temennim bu."

Dizinin müziklerine katkı sunan Bayhan da projede bulunmaktan dolayı kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek, heyecanlı olduğunu ifade etti.

"Olumlu ya da olumsuz tüm eleştirilere açığız"

Gassal'in senaristi Sümeyye Karaarslan da diziye gösterilen ilginin kaynağına ilişkin soruya "Projenin hikayesi farklı ama her şey gerçekten seyircide bitiyor. Seyirci eğer severse, kabul ederse, doğru zamansa, eğer seyirci kucak açarsa oluyor. Zaten işin formülü olsa herkes o formülü bir şekilde bulup, alıp kullanır. Açıkçası bu işin formülü olmadığını her geçen gün, her yeni işimde bir daha anlıyorum." yanıtını verdi.

Tüm eleştirilere açık olduklarını kaydeden Karaarslan, eleştirilerin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Karaarslan, "Eğer tuttuysa bunun sebebi sadece senaryo, hikaye değil. Büyük çoğunluğu seyirci. Seyirci mucize gibi. Ben hala proje hakkında her tebrik duyduğumda onu tekrar hissediyorum. Yani insanların sevmesi, kendinden bir şeyler bulması Baki'de, bu sezon Nihan karakterinde. Tamamen seyirciyle alakalı, bizimle değil." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve sanatseverlerin katıldığı galada, ikinci sezondan üç bölüm izlendi.