Yeni şubede et ve sakatat ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, makarna ve baharattan yumurta ve çaya kadar yüzlerce ürün, kooperatiflerden doğrudan temin edilerek raflara yerleştirildi.

Hem üreticiye hem tüketiciye kazandırmayı hedefleyen bu modelle, aracılar ortadan kaldırılıyor; Ankaralılar kaliteli gıdaya daha ekonomik şekilde ulaşabiliyor.

“Üretici kazanıyor, vatandaş kazanıyor, Ankara büyüyor” sloganıyla açılışı duyurulan şube, Ulus’un kalbinde hem esnafa hem tüketiciye canlılık kazandırmayı amaçlıyor.

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Muhabir: Haber Merkezi