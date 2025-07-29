Yeni şubede et ve sakatat ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, makarna ve baharattan yumurta ve çaya kadar yüzlerce ürün, kooperatiflerden doğrudan temin edilerek raflara yerleştirildi.

Hem üreticiye hem tüketiciye kazandırmayı hedefleyen bu modelle, aracılar ortadan kaldırılıyor; Ankaralılar kaliteli gıdaya daha ekonomik şekilde ulaşabiliyor.

“Üretici kazanıyor, vatandaş kazanıyor, Ankara büyüyor” sloganıyla açılışı duyurulan şube, Ulus’un kalbinde hem esnafa hem tüketiciye canlılık kazandırmayı amaçlıyor.

BAŞKENT MARKET ARTIK ULUS HALİ’NDE! 🛒https://t.co/6mtkfY22muşkent Market şubemizi tarihi Ulus Hali’nde açtık. Kooperatiflerden gelen doğal ve uygun fiyatlı ürünler, artık Ulus’un kalbinde sizlerle.



🥩 Sakatattan süt ürünlerine,

🍝 Makarnadan baharata,

🥚 Yumurtadan çaya kadar… pic.twitter.com/IL49CcaBdL — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) July 29, 2025