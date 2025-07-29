SEVGİ GÜLDOĞAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, TRT Radyo 1’de Ceyhan Buran’ın sunduğu Gündem programında AYBÜ İletişim Fakültesi’ni ve iletişimin geleceğini anlattı.

TERCİH DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTE SEÇİMİ MASAYA YATIRILDI

ÖSYM, 28 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla üniversite tercih sürecinin detaylarını paylaştı. Buna göre, 2025-YKS tercih işlemleri, 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi sitesinden adresinden yapılabilecek. Adayların en doğru kararı vermesi için hazırlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise 30 Temmuz'da yayımlanacak.

Tercih dönemine yönelik yoğun bilgilendirme süreci devam ederken, TRT Ankara Radyosu’nda yayınlanan “Gündem” programında bu kez üniversite ve fakülte seçimi konuşuldu. Programın sunucusu Ceyhan Buran’ın konuğu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç oldu.

“TERCİH SÜRECİ, BİREYİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR”

Programda konuşan Karakoç, sınav sürecinden geçen tüm öğrencilere başarılar dileyerek, tercih döneminin yalnızca akademik değil, aynı zamanda kişisel ve mesleki geleceği etkileyen bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. “Tercih süreci sadece puan üzerinden değerlendirilmemeli. Ailenin imkânları, öğrencinin motivasyonu, mesleki ilgisi ve üniversitenin sunduğu olanaklar birlikte düşünülmeli,” dedi.

“İNTERNETTEN DEĞİL, YERİNDE GÖREREK KARAR VERİN”

Prof. Dr. Karakoç, üniversite seçiminde sosyal medya ve internet kaynaklarının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek, adayların doğrudan üniversiteleri ziyaret etmelerini önerdi:

“Tanıtım günleri, üniversitenin havasını solumak, hocalarla birebir görüşmek için önemli bir fırsat. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak biz de bu süreci titizlikle yürütüyoruz.”

KURUMSALLAŞMA, EĞİTİM VİZYONU VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Selçuk Üniversitesi’nden sonra AYBÜ'de kurucu dekan olarak görev yaptığını belirten Karakoç, yeni kurulan fakültenin müfredatının iletişim çağının gereklerine uygun şekilde hazırlandığını söyledi. Türkiye’de iletişim eğitiminin dijitalleşmeyle birlikte köklü bir dönüşüm yaşadığını kaydeden Karakoç, geleneksel medyanın hâlâ değerli olduğunu ancak yeni medya okuryazarlığı, bireysel medya üretimi ve küresel iletişim becerilerinin günümüzde daha da öne çıktığını vurguladı.

“Artık iletişim sadece gazete, radyo ve televizyondan ibaret değil. Bireyler kendi medya araçlarını kullanarak içerik üretiyor, etkileşim kuruyor. Bu dönüşüm hem aile hayatını hem bireylerin meslek tercihini etkiliyor. İletişim eğitiminin de bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, eğitim programlarımızda mutlaka öncelik olmalı.”

AYBÜ: ULUSLARARASI VİZYON, GENÇ FAKÜLTE

Prof. Dr. Karakoç, AYBÜ’nün toplam 15 fakülte, 4 meslek yüksekokulu ve bir konservatuardan oluştuğunu, yaklaşık 25 bin öğrenciden 13 bininin uluslararası öğrenci olduğunu belirtti. Fakültenin, çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim modeli geliştirdiğini ifade etti.

İLETİŞİM EĞİTİMİNİN GELECEĞİ: DİJİTAL ÇAĞDA YENİ YETENEKLER VE ÇOK DİSİPLİNLİ YAKLAŞIMLAR

Prof. Dr. Enderhan Karakoç, iletişim alanında eğitimin artık sadece geleneksel medya araçlarını öğretmekten çok daha fazlasını kapsaması gerektiğini belirtiyor. Dijital dönüşümün hızla devam ettiği günümüzde, iletişim fakültelerinin öğrencilerine yeni medya teknolojileri, sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları gibi alanlarda da eğitim vermesi gerektiğini vurguluyor.

“Günümüzde iletişim sadece habercilik veya reklamcılıkla sınırlı kalmıyor. Etkileşim, analiz, veri yönetimi ve dijital platformların etkin kullanımı, mezunlarımızın güçlü olması gereken beceriler arasında. Bu nedenle müfredatımızda çok disiplinli yaklaşımları benimsiyoruz; teknoloji, psikoloji, sosyoloji gibi farklı alanlarla entegrasyon çok önemli.”

Ayrıca, küreselleşen dünyada iletişim uzmanlarının uluslararası kültürlerarası iletişim becerileri kazanmasının gerekliliğine dikkat çeken Karakoç, “Öğrencilerimiz sadece yerel değil, global medya ortamlarında da etkin olacak şekilde yetiştirilmeli. Bu, dil becerilerinden kültürel farkındalığa kadar geniş bir yetenek setini içeriyor,” diyor.

Buna ek olarak, etik değerlerin ve medya sorumluluğunun eğitimde öncelikli olduğunu belirten Karakoç, “İletişim profesyonellerinin etik sorumlulukları, doğru ve güvenilir haber üretimi, toplumsal etkileri gözetme gibi konular müfredatımızda ayrılmaz bir parça.” şeklinde açıklıyor.