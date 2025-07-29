Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş artışını belirleyecek 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolügörüşmeleri devam ediyor.

İşveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi tarafındaki TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları arasında 18 Temmuz’da başlayan görüşmelerde yeni zam teklifi açıklandı.

TÜHİS’in Yeni Zam Teklifi Açıklandı

TÜHİS, kamu işçileri için şu şekilde bir zam teklifi sundu:

İlk 6 ay için yüzde 24

İkinci 6 ay için yüzde 11

Üçüncü 6 ay (2026 ilk yarısı) için yüzde 10

Dördüncü 6 ay için ise yüzde 6

Daha önce enflasyon oranına bağlı olarak şekillenen teklif, bu kez net yüzdelerle revize edildi. Bu teklif, hem kamu işçileri hem de sendikalar tarafından yakından takip ediliyor.

600 Bin Kamu İşçisinin Gözü Bu Sözleşmede

Toplu iş sözleşmesi; karayolları, demiryolları, enerji, sağlık, eğitim ve ulaştırma gibi birçok kritik sektörde görev yapan işçilerin 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin mali haklarını belirleyecek. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.