Antalya'da gelecek yıl 77'ncisi düzenlenecek 'Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026' için akademi buluşmalarına başlandı.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 5-9 Ekim 2026'daki kongre kapsamında 'IAC 2026 Kampüs Buluşmaları'nın ilki Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirildi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, burada yaptığı konuşmada, uzay ekosisteminin 600 milyar dolar olduğunu ve bunun 2035'lerde 1,5 trilyon dolar düzeyine ulaşmasının öngörüldüğünü belirterek, dünyada artık fonların uzay alanına yatırım yaptığını söyledi.

Gelişen teknolojilerle uzaya roket fırlatma dahil maliyetlerin düştüğüne dikkati çeken Kıraç, 'Eğer bu işi sürdürülebilir şekilde yapmak istiyorsanız kesinlikle teknoloji üzerinde durmanız gerekiyor. İnsanlığın şu an hayali Ay ama asıl hayal aslında Mars'a yolculuk. Mars'a günümüz teknolojisiyle gidip gelmemiz, bekleme süresi dahil 2 yıl. Gelişecek yakıt ve fırlatma teknolojileriyle önümüzdeki günlerde orası da farklı bir alana dönüşecek.' dedi.

IAC'nin gelecek yıl Belek Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini hatırlatan Kıraç, burada yatırımcıları, şirketleri, üniversiteleri, makale yazan öğrencileri, hocaları ve sektörün önde gelen temsilcilerini buluşturacaklarını bildirdi.

Kıraç, bunun büyük fırsat olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

'Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ekim başında IAC'nin 76'ncısı Sydney'de yapılacak, orada bayrağı devralacağız. Daha sonra da Antalya'da başladığımız hazırlıkları hızlandıracağız. Temel hedefimiz 2026'ya kadar Türkiye'den gönderilecek makale sayısını ve niteliğini artırmak. Bu yıl Sydney'deki IAC için Türkiye'den toplam 79 makale başvurusu yapıldı. 2026'da ev sahibi ülke olarak bu sayıyı çok daha yukarı çıkarmalıyız. Bugünden itibaren Türkiye'nin uzay tarihinde yer alacak akademik ve kültürel çalışmalar hazırlamalıyız. Belki de burada siz değerli öğrencilerimizin makaleleri, projeleri bu tarihçede yer bulacak. Yaptığımız çalışmalar sadece teknik alanda değil, tarihi anlamda da çok önemli. Dolayısıyla da tüm arkadaşlardan bu alanlarda gayret bekliyorum.'

Uzaydaki bilimsel çalışmalar çok değerli

Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Emine Doğrukök de uzayın kritik sektör olduğunu ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti.

Bu alanda sürdürülebilir şekilde varlık göstermenin önemini vurgulayan Doğrukök, şu bilgiyi verdi:

'Uluslararası kuruluşlar içinde varlık göstermek, ülkelerle yakın temasta bulunmak, sinerji oluşturan işbirlikleri inşa etmek ve burada oyun kurucu olmak çok kıymetli. Uzay alanındaki en köklü kuruluşlardan Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF), 81 ülkeden 563 üye organizasyonu ve 35 binden fazla insan temsiliyle bu alandaki en önemli organizasyonlardan. IAC'de uzay ajansları, yöneticileri, şirketler, üniversiteler, dernekler, enstitüler, müzeler, araştırma kuruluşları bir araya geliyor. 2023'te Bakü'de, 2024'te Milano'da düzenlenen IAC, bu yıl Sydney'de ve gelecek yıl da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye olarak bu tarz büyük organizasyonları en iyi şekilde yapma yetkinliğine sahibiz. Uluslararası Uzay Kongresi de bizim için gururla gerçekleştirebileceğimiz kongrelerden biri fakat biz kongreyi bundan çok daha fazlası olarak görüyoruz. Uzay alanındaki bilimsel çalışmaların gelişimi çok değerli. Daha fazla kişi katılım sağlayabilsin diye IAC'yi TÜBİTAK'ın 4001 desteği kapsamına aldık. 'Türkiye Yüzyılı'nda küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını ispat eden bir Türkiye'ye şahitlik edeceğiz. Bu kapsamda IAC 2026'yı, sadece gökyüzünü değil, ufkumuzu da açacak bir kongre olarak görüyoruz. 2026 için çok heyecanlıyız.'

Makalelerin sayısı ve kalitesi artacak

IAC 2026 Uluslararası Bilimsel Program Komitesi (IPC) Eş Başkanı Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu da geçen yıl Milano'da IAC'ye 10 binden fazla katılım olduğunu belirterek, 'Hedefimiz, katılımcı sayısında Antalya'da 11-12 binlere ulaşmak. Bu konuda aslına bakarsanız bir rekor kırmak istiyoruz.' dedi.

Kongrenin uzay alanında yapılan projelerin anlatılabileceği en güzel yer olduğunu belirten Karabeyoğlu, insanların fikir paylaşımı ve ilham yoluyla bilimsel çalışmalarını ilerletme imkanı yakaladığını anlattı.

Karabeyoğlu, IAC için akademisyenlere, öğrencilere uzayla ilgili akıllarına ne gelirse yazmaları tavsiyesinde bulunarak, 'Bu yıl Sydney için Türkiye'den makale rakamı çok sınırlı. Bunun sayısını ve kalitesini Antalya'da çok daha artırmak istiyoruz. Aklınıza gelen araştırma, makale konuları, o alanlarda sorularınız varsa bizimle her zaman kontak kurabilirsiniz. Bizim derdimiz burada Türkiye'den katılımı artırmak ve mümkün olduğu kadar kaliteli şekilde bu işleri yapmak. Bilim insanı olarak en büyük tavsiyem, bu tür konferanslara mümkün olduğu kadar katılın, dünyanın problemlerini öğrenin ve dünyaya katkı sağlayın. Bunların tabi Türkiye'ye çok büyük katkısı olacaktır.' ifadelerini kullandı.

Hedef, Ay yüzeyine inen 6'ncı ülke olmak

Astronot Alper Gezeravcı da uzay görevini gerçekleştirdikten sonra geçen 17 aylık sürede 192 şehir değişimiyle 424 programa katıldığı bilgisini vererek, uydulardan bilim misyonlarına kadar bu alanda yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin 2026'nın son ve 2027'nin ilk çeyreği hedef alınacak şekilde Ay'a Erişim Programı kapsamında çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Gezeravcı, 'İlk görevde kendi ekseninde ve dünya ekseninde dolaşımına devam eden Ay yüzeyine dünyadan sağlıklı bir fırlatma ve doğru bir seyrüseferle spesifik noktaya sert iniş yapmayı planlıyoruz. İkinci görevde bu ilk görevin çıkarımları neticesinde halihazırda üretimine devam edilen bilimsel objeyi yine kendi ülkemizin elinden çıkmış bir hibrit yakıtlı motorla Ay yüzeyine yumuşak iniş yaptırmayı planlıyoruz. Bugüne kadar bir insanı ya da bir objeyi Ay yüzeyine indirebilmiş sadece 5 ülke var, biz 6'ncı ülke olmayı hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Gezeravcı, IAC'nin de önemli bir organizasyon olduğuna işaret ederek, etkinliğin çok disiplinli uzay sistemleri, uzay teknolojileri, astronomi uzay hukuku uzmanları ve bilimsel katılımcılarla birlikte ajans katılımcılarının da bir araya geldiği, bu paylaşımların ortak noktada buluştuğu bir ekosistem olduğunu dile getirdi.

ODTÜ'ye 'Uzay Teknokenti' geliyor

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ciğeroğlu da IAC 2026 Kampüs Buluşmaları serisinin ilk durağının ODTÜ olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, buluşmalarla organizasyonun bildiri hazırlama sürecine katkı sunmanın, öğrenci ve akademisyenleri yönlendirmenin ve uluslararası platformlarda Türkiye'nin bilimsel katkısını görünür kılmanın amaçlandığını söyledi.

TÜBİTAK UZAY'ın kampüslerinde yer almasının ODTÜ'nün bu alandaki yapısal gücünü pekiştirdiğini vurgulayan Ciğeroğlu, şunları kaydetti:

'Cumhurbaşkanlığı kararıyla ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına onay verildi. İncek yakınlarında konumlandırılacak yeni teknokent için hazırlıklara başlandı. Bu alan bilimsel üretimin, teknoloji girişimciliğinin ve nitelikli insan kaynağının bir arada gelişeceği şekilde tasarlandı. Bu bölge yerli şirketlerle birlikte dünya çapında uzay teknolojileri geliştiren firmaları da barındıracak şekilde yüksek etkileşimli bir yapıda kurgulanıyor. Bu çabanın yalnızca yerel ölçekte değil, ulusal düzeyde de sürdürülebilir etki yaratabilmesi için SAHA İstanbul ve Türkiye Uzay Ajansının katkıları kritik önem taşıyor.

SAHA İstanbul'un havacılık ve savunma sanayisindeki üretim gücüyle Türkiye Uzay Ajansının stratejik yönlendirme kapasitesi üniversitelerin araştırma ve eğitim olanaklarıyla birleştiğinde Türkiye'nin uzay alanındaki kurumsal ve bilimsel altyapısını derinleştirecek güçlü ekosistem ortaya çıkacaktır.'