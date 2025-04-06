Depremler, özellikle ülkenin en büyük ikinci şehri olan Mandalay yakınlarındaki bölgelere büyük zarar verdi. Ayrıca, Bago, Sagaing ve Magway gibi diğer bölgelerde de büyük hasar meydana geldi. Enkaz altındaki kişiler için başlatılan kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, yetkililer enkaz altından çıkarılan 653 kişiye ulaşıldığını açıkladı. Bunların çoğu ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Arama kurtarma ekiplerinin, özellikle köylerdeki yıkıntılar altında daha fazla kişinin olabileceği ihtimaliyle çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ancak, kötü hava koşulları ve büyük hasar nedeniyle ulaşım zorlukları yaşanıyor, bu da arama ve kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırıyor. Myanmar hükümeti, uluslararası yardım taleplerini hızla kabul ederken, Birleşmiş Milletler ve diğer dünya çapındaki yardım kuruluşları da bölgeye gönderilecek yardımlar için hazırlık yapıyor. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin ve malzeme desteğinin artırılacağını belirtti.

Kaybolan kişilerle ilgili yapılan araştırmalar devam ederken, yaklaşık 200 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Bu kişilerin akıbetiyle ilgili yapılan araştırmalar, yerel halk tarafından yürütülen gönüllü kurtarma ekiplerinin de katkılarıyla sürdürülüyor. Depremden etkilenen bölgelerde yaşam mücadelesi veren birçok kişi, yıkılan evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışıyor.

Hükümet, depremzedelere yardım ulaştırmak için bölgedeki altyapıyı hızla onarmaya çalışırken, bölgedeki okullar ve hastaneler de ciddi şekilde hasar aldı. Bu durum, sağlık hizmetlerine ve eğitim süreçlerine büyük bir engel oluşturuyor. Ayrıca, bazı bölgelerde temiz su ve temel ihtiyaç maddeleri temin edilmekte zorlanılıyor.

Myanmar'da yaşanan bu felaket, dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Pek çok ülke, Myanmar halkına destek vermek için seferber oldu. Uluslararası toplum, felaketin ardından büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması için çaba harcıyor. Myanmar hükümeti, bu zorlu dönemde uluslararası yardımları kabul ettiklerini ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gelen destekle halkını bu zor günlerde yalnız bırakmamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Bölge halkı ve kurtarma ekipleri, yaşadıkları büyük kayıplar ve zorluklar karşısında büyük bir direncin örneğini sergiliyor. Ancak, depremin yarattığı yıkım ve kayıpların etkisi uzun süre hissedilecek gibi görünüyor. Bu trajik olay, Myanmar için büyük bir insani kriz yaratırken, dünya genelindeki insan hakları örgütleri de bölgedeki felaketten etkilenen kişilere yardım ulaşması için çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor.