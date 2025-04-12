TFF Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı, sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

İlk yarı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın 10. dakikasında Samsunspor'un atağında Van Drongelen'in ara pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahasına girmeden önce düzgün bir şutla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla ofsayt pozisyonu gerekçesiyle golü iptal etti.

dakikada Galatasaray öne geçti. Osimhen'in ceza sahasından yaptığı sert şut, Samsunspor kalecisi Yunus Emre Çift'ten döndü ve top Yunus Akgün'ün önüne düştü. Yunus Akgün, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. dakikada Samsunspor'un atağında, Muja'nın pasında Holse'nin ceza sahasında yaptığı vuruşu, kaleci Muslera başarılı bir şekilde kurtardı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 47. dakikada skoru 2-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'un yanından topu ağlara gönderdi.

dakikada Osimhen'in çalımlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda, alt pasla müsait durumda topla buluşan Sara'nın şutunu yandan auta gitti. dakikada Samsunspor'un atağında Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan yaptığı ortada Moundilmadji'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. dakikada Galatasaray köşe atışını Mertens ile kullandı. Mertens'in ceza sahasına ortasında Abdulkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

Maçın son dakikalarında, 89. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Ahmed Kutucu'nun şutunu Okan Kocuk kurtardı ve top tekrar Ahmed Kutucu'nun önünde kaldı. İkinci şutunda da Okan Kocuk topu çıkartarak gole izin vermedi.

Galatasaray, 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.