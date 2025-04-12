Erzincan’da son günlerde etkili olan yağmur, akşam saat 22.00 civarında yoğun kar yağışına dönüşerek, şehri beyaza bürüdü. Kar ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek, şehirde ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan mevkisi ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için yoğun bir şekilde kar kürüme çalışmalarına başladı. Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolların kayganlaşmasını engellemek amacıyla aralıksız çalıştı. Zorlu hava koşulları nedeniyle araç sürücüleri, ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Bazı sürücüler, yolların kapanmaması adına dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışırken, trafik zaman zaman yavaşladı. Yerel yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve ana yollarda seyahat edecek vatandaşların dikkatli olmalarını ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını uyardı. Kar yağışı ve tipi, kış mevsiminin zirveye ulaşmasıyla birlikte Erzincan’ın zorlu hava koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA