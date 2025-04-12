ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı Türkiye saatiyle 10.30’da kaydedildi. Depremin merkez üssünün, Pencap eyaletine bağlı Sanjwal bölgesinin 12 kilometre doğusunda yer aldığı, yerin yaklaşık 39,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin etkisi, özellikle Sanjwal çevresi ve bazı kırsal yerleşim birimlerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, olası artçı sarsıntılara karşı da halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ciddi bir hasar ya da can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ancak ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.

Pakistan, Hindukuş Dağları’na yakın konumu nedeniyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalan bir ülkedir. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların özellikle altyapısı zayıf bölgelerde daha büyük risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.