Doç. Dr. Aydınyılmaz, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp sağlığıyla ilgili önemli bilgilere sahip olmasına rağmen, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşanan ölümlerin hala başı çektiğini ifade etti.

Her yıl Türkiye'de yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini belirten Aydınyılmaz, bu vakaların bazıların akut ve kronik komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca, bu sık görülen ve ölüme yol açan hastalıkların yaklaşık yüzde 80'inin önlenebilir risk faktörlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Hipertansiyon, diyabet, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, stres ve hava kirliliği gibi risk faktörlerinin, kalp sağlığını daha da olumsuz etkilediğini söyleyen Aydınyılmaz, "Bu risk faktörlerinden birine sahip olan kişilerin yılda en az bir kez kardiyolojik muayene yaptırmaları gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye'de her yıl 300 bin, dünya genelinde ise 17 milyon kişi kalp krizi geçiriyor ve bunların bir kısmı maalesef hayatını kaybediyor." dedi.

Fiziksel aktivitenin, Türk Kardiyoloji Derneği'nin üyesi olduğu Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin kalp koruma kılavuzunda da önerildiğini belirten Aydınyılmaz, sağlıklı bir kalp için dengeli beslenmenin önemine de dikkat çekti.

Sağlıklı yaşam önerilerini paylaşan Aydınyılmaz, şunları ekledi:

"Yetişkinler için haftada 150 ile 300 dakika arasında hafif düzeyde fiziksel aktivite önerilmektedir. Yürüyüş, su içi egzersiz veya düşük hızda bisiklet sürme gibi aktiviteler bu kapsamda yer alır. Haftada 1-2 gün direnç egzersizleri yaparak kas kitlesini artırmak da faydalıdır. Düzenli fiziksel aktivite sayesinde, hastalar ideal kiloya ulaşabilir, kolesterol seviyeleri düşebilir ve hipertansiyon ile diyabet gibi rahatsızlıklar daha iyi yönetilebilir. Ayrıca, stres seviyesi de azalır ve kalp sağlığına olumlu etkiler sağlanır."

Kalp sağlığına yönelik beslenme önerilerini de paylaşan Aydınyılmaz, bitkisel içeriklerden zengin, hayvansal içerikleri ise sınırlayan "Akdeniz tipi" beslenmenin önemini vurguladı. Ayrıca, sebze ve meyve tüketiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Aydınyılmaz, kalp sağlığı için kırmızı etin tüketiminin sınırlanması gerektiğine dikkat çekerek, "İşlenmiş gıdalar, örneğin salam, sosis ve sucuk gibi ürünlerin tüketimi de azaltılmalıdır. Haftada 1-2 gün balık tüketimi, kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Düzenli fiziksel aktivite yapmak, sağlıklı beslenmek ve sigara ile alkol tüketimini azaltmak, kalp krizi vakalarını neredeyse yüzde 80 oranında önleyebilir. Bu öneriler özellikle risk faktörleri taşıyan bireyler için daha büyük önem taşır." şeklinde konuştu.

40 yaş üzeri risk faktörlerine sahip kişilerin yıllık kardiyolojik muayene yaptırmalarını tavsiye eden Aydınyılmaz, "Özellikle kontrolsüz şeker hastalığı ve sigara tüketimi, kalp damar sağlığını en olumsuz şekilde etkileyen faktörlerdir. Sigara, alkol ve şeker hastalığı, kalbin en büyük düşmanlarıdır. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sigara ile alkolden uzak durmak kalp sağlığını korumak için yeterli olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.