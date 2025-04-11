New York Polis Departmanı'nın (NYPD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında, kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Helikopterde pilotun yanı sıra İspanya'dan New York'u gezmeye gelen bir ailenin bulunduğunu kaydeden Adams, kazanın nedenini tespit etmek için inceleme başlatıldığını aktardı.

NYPD Komiseri Jessica Tisch de 4 kişinin kaza bölgesinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi. Tisch, hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklamadı.