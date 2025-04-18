Kılıç, bugüne kadar Özdağ için defalarca yazı kaleme aldığını vurgulayarak, kendisine bir teşekkür mesajı dahi yayımlanmadığını dile getirdi.

Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Özdağ için neredeyse her gün yazı yazdım burada. Bir kez bile yazana teşekkür iletisi yayımlandı. Bir bana yayımlanmadı. Olsun, canı sağ olsun, özgür olsun. Ümit Özdağ’a özgürlük! Onun tek suçu Türk milliyetçisi olmak."

Bu mesajın ardından, Ümit Özdağ da Cemil Kılıç’a yanıt verdi. Özdağ, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada desteklerinden dolayı Kılıç’a teşekkür etti ve destek mesajlarını doğrudan fark edememiş olabileceğini belirtti.

Ümit Özdağ’ın mesajı şu şekilde:

"Değerli Cemil Hocam,

Haklısınız.

Kaleminizle, yüreğinizle yanımda durduğunuzu bana ilettiler.

Sosyal medya takibim dolaylı olduğu için destek mesajlarınızı gerektiği gibi selamlayamamışım.

Diğer yandan ben bu süreçte bana destek mesajları yazan kardeşlerim ve partililerimden hiç kimseye teşekkür mesajı yayınlamadım. Yürekten sizi de onlar gibi gördüğümden size de teşekkür etmek gereği duymamışım. Siz laik ve üniter devlet için mücadele eden Atatürkçü bir akademisyen olarak her zaman bizim büyük ailemizin bir parçasısınız.

Duruşunuz her zaman bu memleketin vicdanında yankı buluyor.

Birlikte özgür, birlikte güçlü olacağız. Güzel bir yaz günü sabah ezanının ardından birlikte sabah kahvesi yudumladığımız özgür ve mutlu günlerin hasretiyle..."