Kars'ta, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu F.H. adlı erkek yolcunun hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Bunun üzerine, uyuşturucu şüphelinin makatından cerrahi operasyon ile çıkarıldı. Makatından uyuşturucu çıkarılan şüpheli ise tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolunda yaptığı uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği F.H.'yi gözaltına aldı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen F.H.'nin çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. 105,98 gram metamfetamin, cerrahi operasyonla çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.