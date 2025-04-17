Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin Köy Enstitüleri kuruluş yıldönümünü kutladı.

"İlkokul öğretmeni yetiştirmek için kuruldu"

Başkan Şahin'in mesajı şöyle: "Köy Enstitüleri, 17 Nisan 1940’ta ilkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla kuruldu. TBMM’de yasa görüşmeleri sırasında dile getirilen “15 yıl içinde 1,5 milyon köylü çocuğu okuma imkânına kavuşacak” sözü, dönemin heyecanını yansıtır.Cumhuriyetin sabah güneşi” olarak anılan Köy Enstitüleri, kırsaldaki çocukları tarım, bilim, sanat, müzik ve zanaat alanlarında çağdaş ülkeleri kıskandıracak düzeyde yetiştirmeyi amaçladı. Yasanın mimarı Hasan Âli Yücel’in öncülüğünde, 1946’ya kadar 16.400 öğretmen ve 8.750 eğitmen yetiştirildi. Ancak bu büyük eğitim projesi, 27 Ocak 1954’te Demokrat Parti iktidarı tarafından kapatıldı. Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Mahmut Makal gibi aydınları yetiştiren Köy Enstitüleri’nin tüm mensuplarını, Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç başta olmak üzere emeği geçenleri minnet ve rahmetle anıyorum." diye konuştu.