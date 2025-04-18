Tarla temizliği için kuşların yuva alanı olarak kullandığı sazlıkların bilinçsizce yakılması ekosisteme zarar veriyor. Yangınlar nedeniyle başta kuşlar olmak üzere birçok canlının yuva ve yumurtalarının zarar gördüğünü belirten yaban hayatı gözlemcisi Cenk Polat, kuşların göç döneminde bu tür eylemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Sazlıkların ekosisteme çok faydalı, suyu filtrelediğini belirten Cenk Polat, "Ancak yerel halk maalesef sazlıklara 'bataklık ve sinek yapıyor' gözüyle bakıyor. Bu nedenle de böyle alanlar yerel halk tarafından yakılıyor. Kumkale Deltası'nda 245 kuş türü yaşamakta. Bu kuş türlerinin hepsini bu yanan alanda kaydettik. Kumkale Deltası aynı zamanda Sultan kelebeğinin de yavrulama, yumurtlama alanı. Yakılan sazlıkla birlikte kelebeklerin bütün yumurtaları, kuşların yavruları, buraya özgü bitkiler de yanmış oldu. O nedenle yerel halkın bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor. Burası aynı zamanda bir bölüm Troya Tarihi Mili Parkı içinde kalan bir alan" dedi.

'İNSANLIK ADINA ÇOK HAYIRLI DEĞİL'

Nisan ayının başında kuşların göçe başladığını hatırlatan Polat, "Özellikle yerel halktan ricamız; bu dönemlerde sazlık ve anız yakmamaları. Zaten bu her iki eylemde yasak ve kanunda cezası var. Kuş göçünün başladığı, doğanın uyandığı bu dönemde bu tip eylemleri yapmak aslında bütün insanlık adına çok hayırlı değil. Bu sazlık alanları yakmak aslında geleceğimizi de yakmakla eş anlamlı" diye konuştu. (DHA)