Son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak düşme hattından çıkamayan Manisa FK, 38 puanla Ankaragücü'nün sadece 1 puan gerisinde yer alıyor. 39 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Ankaragücü karşısında alınacak galibiyet, Manisa ekibine büyük bir avantaj sağlayacak.

Kazanırsa Avantaj Manisa’nın

Manisa FK, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda son 3 haftaya düşme hattının üstünde girecek. Bu kritik virajın ardından Manisa temsilcisi, yine küme düşme mücadelesi veren Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Taner Taşkın’dan Taraftara Çağrı

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, kümede kalma yolunda büyük önem taşıyan bu maç öncesinde Manisalılara çağrıda bulundu. Taşkın, “Final haftalarına giriyoruz. Taraftarımızın desteği her zamankinden daha önemli. Tüm Manisalıları takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum,” ifadelerini kullandı.