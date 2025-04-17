Kulüpten yapılan açıklamada, “O artık A takımımızın bir parçası. 18 yaşına bastığı anda hayatının en özel imzalarından ilkini attı. Azra Kaya, A takımımıza yükselerek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu imza sadece bir kağıda atılan imza değil, hayallerin, emeğin ve inancın karşılığı. Yolu açık, başarılarla dolu olsun” ifadelerine yer verildi.

Aydın ekibinde ayrılıklar da yaşandı

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce kadrosunda yer alan Angela Leyva ve Hilary Johnson ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılıklara ek olarak; Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, İrem Nur Özsoy ve Zeynep Sude Demirel de takımdan ayrılan oyuncular arasında yer aldı.