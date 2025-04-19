Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Giresun'da bulunan Gümrük Merkezi'ni ziyaret ettiğini açıkladı. Bakan, ''Giresun programımızın son ayağında Giresun Gümrük Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık.'' dedi.

Bakan Bolat'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''Giresun programımızın son ayağında Giresun Gümrük Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Ülkemizin gümrük güvenliği için yurdumuzun dört bir tarafında büyük bir azimle çalışan personellerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.'' açıklaması yer aldı.

Giresun programımızın son ayağında Giresun Gümrük Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık.



Ülkemizin gümrük güvenliği için yurdumuzun dört bir tarafında büyük bir azimle çalışan personellerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. https://t.co/LH3eMocdKJ pic.twitter.com/UdA0UjiHpf — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 18, 2025