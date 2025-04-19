Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 3 günü kapsayan etkinlikler düzenleyecek.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

''Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu Çocuk Etkinlik Aracımız ilçeleri geziyor! 23 Nisan coşkusu Güdül’de 20 Nisan , Şereflikoçhisar'da 21 Nisan, Keçiören'de 22 Nisan da başlıyor! Çocuk Etkinlik Aracı ; oyunlarla, yaratıcı etkinliklerle, müzikle ve bol bol kahkahayla renkli bir gün için İLÇENİZE GELİYOR! Tarih: 20 Nisan 2025 Yer: Güdül Meydan Saat: 11.00-16.00 Tarih: 21 Nisan 2025 Yer: Şereflikoçhisar Belediyesi Kültür Merkezi Park Alanı Saat: 11.00-16.00 Tarih: 22 Nisan 2025 Yer: Keçiören Kalaba Kent Meydanı(Keçiören Belediyesi Karşısı) Saat: 11.00-16.00 Haydi çocuklar, bu eğlence kaçmaz! Hep birlikte bayram neşesini doyasıya yaşayalım!'' ifadeleri yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu Çocuk Etkinlik Aracımız ilçeleri geziyor! 🎈



🎉 23 Nisan coşkusu Güdül’de 20 Nisan , Şereflikoçhisar'da 21 Nisan, Keçiören'de 22 Nisan da başlıyor!… pic.twitter.com/8UcILk383O — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 18, 2025