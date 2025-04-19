Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 3 günü kapsayan etkinlikler düzenleyecek. 

Salyut-1: Uzaydaki ilk ev Salyut-1: Uzaydaki ilk ev

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

''Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu Çocuk Etkinlik Aracımız ilçeleri geziyor!   23 Nisan coşkusu Güdül’de 20 Nisan , Şereflikoçhisar'da 21 Nisan, Keçiören'de 22 Nisan da başlıyor! Çocuk Etkinlik Aracı ;  oyunlarla, yaratıcı etkinliklerle,  müzikle ve bol bol kahkahayla renkli bir gün için İLÇENİZE GELİYOR!   Tarih: 20 Nisan 2025  Yer: Güdül Meydan  Saat: 11.00-16.00  Tarih: 21 Nisan 2025  Yer: Şereflikoçhisar Belediyesi Kültür Merkezi Park Alanı  Saat: 11.00-16.00  Tarih: 22 Nisan 2025  Yer: Keçiören Kalaba Kent Meydanı(Keçiören Belediyesi Karşısı)  Saat: 11.00-16.00 Haydi çocuklar, bu eğlence kaçmaz! Hep birlikte bayram neşesini doyasıya yaşayalım!'' ifadeleri yer aldı. 

Muhabir: Haber Merkezi