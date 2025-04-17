Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki tüm parklarda kapsamlı temizlik ve bakım seferberliği başlattı.

Belediye ekipleri; park alanlarında çim biçme, ağaç budama, kurumuş yaprak ve çevre atıklarının temizliği gibi rutin işlemleri titizlikle yürütürken, aynı zamanda oyun grupları, oturma bankları ve park içi aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımını da eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

Parklar Yaz Mevsimine Hazır Hale Getiriliyor

İlçede vatandaşların daha sağlıklı ve temiz ortamlarda zaman geçirebilmesi için 7 gün 24 saat esasına göre çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm parklarda detaylı temizlik ve düzenleme işlemlerini program dahilinde sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan parklar, yapılan çalışmalarla hem estetik hem de işlevsel olarak yenileniyor.

Beşikcioğlu: “Amacımız Temiz ve Güvenli Alanlar Sunmak”

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği çalışmalarla parklarımızı hem taze hem de bakımlı bir hale getiriyor. Yeşil alanların yanı sıra çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve oturma alanları da detaylı şekilde temizleniyor. Etimesgut halkımızın yazın keyfini temiz ve güvenli ortamlarda çıkarmasını amaçlıyoruz.”

“Gelecek Nesillere Daha Temiz Bir Etimesgut Bırakmalıyız”

Beşikcioğlu, vatandaşlara da çevre konusunda duyarlılık çağrısında bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacımız, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak. Daha yaşanabilir ve estetik bir Etimesgut için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bu konuda halkımızdan da destek bekliyoruz. Yaşadığımız çevreyi birlikte koruyalım ki; gelecek nesillere daha sağlıklı yaşam alanları bırakabilelim.”