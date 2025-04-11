ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, ABD ile Çin arasındaki ‘ticaret savaşlarına’ ilişkin konuştu. Trump, Çin'in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD'den faydalandığını savunan ve artık buna izin vermeyeceklerini belirtti. Trump, “Çin ile ne olacağını göreceğiz, onlarla anlaşma yapabilmeyi çok isteriz. Uzun süre boyunca ülkemizden çok faydalandılar, şimdi masayı yeniden kuruyoruz ve eminim ki anlaşabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Pekin'le temasa her zaman açık olduğu mesajını veren Trump, “Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi gerçek anlamda uzun zamandır dostumdur. Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

Misilleme yapmayan diğer ülkelerle gümrük anlaşmaları yapmaya çok yakın olduklarını ve görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Trump, “Ancak hoşumuza giden anlaşmalar yapmak zorundayız, kötü bir anlaşma yapmak istemeyiz” dedi.