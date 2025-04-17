Televizyon dünyasının en prestijli ödül töreni olan Emmy Ödülleri, bu yıl 77. kez sahiplerini bulacak. 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek törenin sunucusu olarak, sevilen komedyen Nate Bargatze seçildi.

Bargatze, sunuculuğunu üstleneceği geceyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Böyle ikonik bir ödül törenine ev sahipliği yapmamın istenmesi büyük bir onur ve dünyanın dört bir yanındaki ailelerin keyif alabileceği bir geceye imza atmaktan heyecan duyuyorum.”

Komedi tarzı ve sıcak üslubuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nate Bargatze’nin, törene eğlenceli bir hava katması bekleniyor.

Emmy Ödülleri, yine televizyon dünyasının en iyilerini onurlandıracak ve unutulmaz anlara sahne olacak.