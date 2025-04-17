Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, düzenlediği basın toplantısında, Çin’in Avrupa Birliği (AB) ile birlikte, kurallara dayalı ve çok taraflı ticaret sistemini desteklemeye ve bu yapının merkezinde yer alan Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) korumaya hazır olduğunu belirtti.

Çin'in, uluslararası ticaret sisteminde istikrarın ve iş birliğinin sağlanması amacıyla AB ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerde bağımsızlık ilkesine büyük önem verdiğini vurgulayan Sözcü He, bu ilişkilerin küresel ekonomi açısından öngörülebilirliği artıracağına ve pozitif katkılar sunacağına inandıklarını dile getirdi.

Sözcü He, ayrıca Çin Ticaret Bakanlığı’nın ABD makamlarıyla düzenli temas içerisinde olduğunu belirterek, özellikle ekonomik ve ticari konularda açık iletişim kanallarının korunmasının önemine değindi. Çin tarafının diyaloğa açık bir yaklaşım benimsediğini ifade eden He, karşılıklı çıkarların gözetildiği, yapıcı bir müzakere ortamının oluşturulmasından yana olduklarını söyledi.

Öte yandan, Çin’in ABD’ye yönelik baskı, tehdit ve tek taraflı uygulamalardan vazgeçme çağrısını yinelediğini aktaran He Yongqian, mevcut anlaşmazlıkların yalnızca karşılıklı saygı, eşitlik ve iş birliğine dayalı bir diyalog çerçevesinde kalıcı biçimde çözülebileceğinin altını çizdi.