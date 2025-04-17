Belçika'nın başkenti Brüksel, bir silahlı saldırıyla daha sarsıldı. Güney Bölgesi Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, dün sabaha karşı saat 02.30 sularında, Anderlecht ilçesinde bulunan ve çatışmalarla gündeme gelen Clemenceau metro istasyonu yakınlarında silahlı bir saldırı gerçekleşti.

Yaşanan çatışmada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın ardından Brüksel Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ancak saldırganların kimliklerine ya da yakalanıp yakalanmadıklarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik güçleri olayın meydana geldiği bölgede incelemelerini sürdürüyor.