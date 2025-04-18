Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Birliği (AB) ve ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. Sybiha, gün içinde ABD heyeti ile görüştüklerini belirterek, ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiğini bildirdi. Sybiha, “Barış çabalarındaki ilerlemeyi kaydettik, ABD liderliğinin ve katılımının önemini vurguladık. Ukrayna barış çabalarında kararlıdır ve savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmelerde geçici ateşkes teklifini kabul ettiğini anımsatan Sybiha, “Bunun, mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerekiyor. Rusya'ya yönelik baskının artırılmasının adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladım” açıklamasını yaptı.