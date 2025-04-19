Açıklamada, saldırının ardından sağlık ekipleri ile sivil savunma birimlerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği vurgulandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu da belirtti.

Hudeyde'nin batısındaki stratejik Ras İsa Limanı, Yemen’in önemli petrol tesislerinden biri olarak biliniyor. Bu saldırı, bölgede son dönemde artan gerilim ve çatışmaların ulaştığı kritik noktayı gözler önüne seriyor.

Uluslararası toplumdan ise saldırıya yönelik henüz resmi bir açıklama gelmezken, sivil kayıpların fazlalığı nedeniyle insani yardım kuruluşlarının bölgeye destek çağrısı yapması bekleniyor.