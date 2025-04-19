Yargıç William K. Sessions, avukatların başvurusu üzerine verdiği kararda, Öztürk'ün gözaltı ve tutukluluk sürecine ilişkin “ciddi anayasal endişeler” taşıdığını belirtti. Sessions, "Bu endişeler bu mahkemede tam ve adil şekilde değerlendirilmelidir" diyerek, Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesine hükmetti.

Öztürk'ün duruşması 9 Mayıs’ta kefalet başvurusu kapsamında yapılacak.

Rümeysa Öztürk Neden Gözaltına Alındı?

Massachusetts eyaletinde yer alan Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta 6 ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltının ardından 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana’daki bir gözaltı merkezine sevk edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Öztürk’ün gözaltı süreci, birçok insan hakları kuruluşu ve aktivist tarafından da tepkilerle karşılandı.