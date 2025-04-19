Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, Bozkurt ve beraberindeki belediye çalışanları, usulsüz maaş ödemeleri ve belediye kaynaklarının kötüye kullanılması iddialarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’un yanı sıra, Raif Kabasakal, Nafia Çakır, Recep Korun, İsmail Karademir, Engin Kösekadam, Umut Karademir ve Tuncay Ulupınar bulunuyor. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

CHP’li Yavuzyılmaz’dan Tepki

Gözaltına alınan isimlerden biri olan eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan tepki geldi. Yavuzyılmaz paylaşımında, "Bugün itibariyle Zonguldak İlimizin Devrek İlçesi önceki dönem Belediye Başkanı Sn. Çetin Bozkurt ve 7 çalışma arkadaşı gözaltına alındı. Değerli başkanımıza suç uydurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu gözaltıların siyasi saiklerle yapıldığını da biliyoruz. Tetikçi konumuna sokulan kamu görevlilerine sesleniyorum. Yüreğiniz yetiyorsa mevcut ve önceki dönem AK Partili Belediyeleri inceleyin, soruşturun da görelim! Çetin Bozkurt’un yanındayız!" ifadelerini kullandı