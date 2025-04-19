1968 yılında düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden ABD Senatörü ve başkan adayı Robert F. Kennedy ile ilgili önemli belgeler gün yüzüne çıktı. ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi (NARA), Kennedy suikastına ilişkin bugüne kadar gizli tutulan yaklaşık 10 bin sayfalık 229 belgeyi kamuoyunun erişimine açtı. Belgeler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden incelenebiliyor.

Açıklanan belgeler, suikastın perde arkasına dair önemli detaylar barındırıyor. Federal hükümetin yürüttüğü soruşturmalara, istihbarat raporlarına ve dönemin yetkilileriyle yapılan yazışmalara yer verilen belgelerin, tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, belgelerin kamuya açılmasının tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Gabbard açıklamasında, "Robert F. Kennedy'nin ölümünden yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez Amerikan halkı, federal hükümetin bu suikastla ilgili yürüttüğü soruşturmanın detaylarını doğrudan inceleyebilecek. Bu şeffaflık, eski Başkan Donald Trump'ın başlattığı bir sürecin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, yayınlanan belgelerin ABD tarihindeki en karanlık suikastlardan biri olan RFK suikastının yeniden değerlendirilmesine ve kamuoyunun farklı bakış açılarıyla bilgi edinmesine olanak sağlayacağını belirtiyor. Belgelerin içeriğinde neler bulunduğuna dair analizlerin önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansıması bekleniyor.