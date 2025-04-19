İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları can almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 157’ye, yaralananların sayısı ise 116 bin 724’e yükseldi.

Bakanlık, saldırıların yoğun şekilde sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını ve çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Uluslararası toplumdan ise ateşkes çağrıları sürerken, bölgede insani kriz her geçen gün derinleşiyor.