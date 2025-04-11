Kent merkezinde zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile Uludağ'ın etekleri karla kaplandı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya, Yiğitali ile Yıldırım ilçesine bağlı Teleferik mahallelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Binaların çatıları ile araçların üzeri karla kaplanırken yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

- Eskişehir

Kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Gece aralıklarla görülen kar yağışı, yükseklerde beyaz örtü oluşturdu. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Kırsal mahallelerde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Kütahya

Kütahya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, kent merkezinde de Kütahya Belediyesi ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

- Bilecik

Bilecik'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile yolların bazı kısımları karla kaplandı.

Kent merkezindeki Bahçelievler ile Hürriyet mahallelerinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de Sındırgı, Dursunbey, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.