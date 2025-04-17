ALFA Arama Kurtarma Derneği, Mamak Belediyesi’nin ilçede yaşayan sokak köpeklerini özellikle de yavru köpekleri toplattığını öne sürdü. Sosyal medyada yayılan bu iddialar kısa sürede gündem olurken, hayvanseverlerden ve sivil toplum kuruluşlarından da tepkiler gecikmedi.

Dernek yetkilileri, belediyenin sokak hayvanlarını yasa dışı şekilde topladığını ve hayvan refahı ilkelerine aykırı davrandığını belirtti. ALFA, toplama anlarına ait olduğunu iddia ettikleri bazı görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yapılan paylaşımda ise, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’i etiketleyerek, zulmü durdurun ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada tepkiler büyümeye devam ederken, konuyla ilgili Mamak Belediyesi’nden nasıl bir açıklama yapılacağı merak konusu oldu.