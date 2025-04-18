CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Çelik, İmamoğlu'nun Silivri Zindanı'nda bulunduğu her gün ülke ekonomisinin daha da kötüye gittiğini vurguladı.

"Her gün, enflasyon, işsizlik ve yoksulluk artıyor"

Çelik, yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Zindanı'nda olduğu her gün ülkemizin ekonomisi zarar görüyor, milletimiz daha da fakirleşiyor. Merkez Bankası’nın 50 milyar dolarlık rezervi yakıldı. 19 Mart darbesi olmasaydı, faiz oranı yüzde 40’a çekilecekken, yüzde 46’ya çıktı. Faiz kararının ardından BİST 100 endeksi 9 bin civarına düştü. Bir ayda ekonomik kriz derinleşti, yoksulluk arttı ve ülkemizin ekonomisi uçurumun kıyısından aşağıya yuvarlandı. İmamoğlu'nun tutsak olduğu her gün, enflasyon, işsizlik ve yoksulluk artıyor. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu derhal serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.