Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia tarafından yapılan açıklamada, Mayita kasabası yakınlarında gerçekleşen faciada en az 50 kişinin öldüğü doğrulandı. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Yerel yetkililer, ölü sayısının artabileceğine dikkat çekerken, kayıplara ulaşmak için ekiplerin Kongo Nehri boyunca çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, olayın nedenine dair soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kongo’da Tekne Kazaları Sık Yaşanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde güvenlik önlemleri ve kapasite aşımı nedeniyle sık sık tekne kazaları yaşanıyor. Uzmanlar, ulaşım altyapısının yetersizliği ve denetimsiz taşımacılık faaliyetlerinin bu tür trajedilere yol açtığına dikkat çekiyor.