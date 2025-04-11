Çin'in, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskılara karşılık olarak aldığı bu yeni karar, ticaret ilişkilerindeki gerilimin ne denli arttığının bir göstergesi. ABD, Çin'in bazı ticaret uygulamalarını eleştirerek çeşitli tarifeler getirmişti ve Çin, karşılıklı gümrük vergilerini artırarak yanıt veriyor.

Yeni Tarife Artışı Ne Anlama Geliyor?

Yüzde 125 oranında bir tarife artışı, ABD'nin Çin'e yaptığı ihracat üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Özellikle tarife artışlarının, iki ülke arasındaki ticaretin maliyetlerini yükseltmesi, küresel ticaret dengelerini de etkileyebilir. Çin, bu hamlesiyle ABD'yi ekonomik anlamda daha fazla zorlamayı hedefliyor.

Ticaret Savaşlarının Küresel Ekonomiye Etkisi

Bu adım, sadece Çin ve ABD arasındaki ticareti değil, küresel ticaret dengelerini de etkileyebilir. Uzmanlar, tarife artışlarının dünya çapında ekonomik belirsizliklere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Çin’in bu hamlesi, küresel ticaret savaşlarının daha da derinleşebileceğine dair endişeleri artırıyor.

Çin ve ABD arasındaki gerginlik devam ederken, bu tür ticaret politikaları dünya ekonomisinde daha fazla belirsizlik yaratabilir. Tarife artışlarının uzun vadede nasıl bir ekonomik etki yapacağı ise zamanla netlik kazanacak.