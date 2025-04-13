İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Umman'da gerçekleştirilen dolaylı görüşmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arakçi, görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini ve her iki tarafın da karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda ilerleme kaydetmeye istekli olduğunu vurguladı.

İran ve ABD arasında gergin ilişkiler uzun bir süredir uluslararası gündemde yer alırken, Umman’daki dolaylı görüşmelerin, iki ülke arasında önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor. Arakçi, söz konusu görüşmelerin "sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde" gerçekleştiğini belirterek, her iki tarafın da anlaşmaya varmak için istekli olduğunu söyledi. Ancak, bu sürecin kolay olmayacağını ve her iki tarafın da gerekli iradeyi göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Görüşmeler, her iki taraf için de kabul edilebilir bir anlaşmaya doğru ilerlemeyi hedefliyor, ancak bu kolay bir süreç değil" diyen Arakçi, “Bir sonraki toplantı, anlaşmanın çerçevelerine odaklanacak. Her iki taraf da zaman kaybetmek istemiyor” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin adil bir anlaşma için kararlılık gösterdiğini vurgulayarak, bu süreçte zamanın kritik bir rol oynadığını belirtti.

ABD ile İran Arasındaki İletişim

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerginlikler, özellikle 2018 yılında Donald Trump yönetiminin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ile zirveye çıkmıştı. O günden bu yana, her iki ülke arasında diplomatik iletişim sınırlı kalmış ve birçok uluslararası meselede karşıt tutumlar sergilenmişti. Ancak, son dönemde İran’ın nükleer faaliyetleri ve bölgesel güvenlik sorunları gibi konular, tekrar diyalog arayışlarını gündeme getirdi.

Umman’ın Aracılık Rolü

Bu görüşmelerin Umman’ın aracılığıyla yapılması, bölgesel bir diplomasi örneği olarak dikkat çekiyor. Umman, geçmişte de İran ile Batılı ülkeler arasındaki krizlerin çözülmesinde önemli bir rol üstlenmişti. Arakçi, Umman’ın tarafsız ve yapıcı bir rol üstlendiğini belirterek, görüşmelerin bu zeminde devam etmesinin önemine değindi.

Bir Sonraki Adımlar ve Umutlar

Bir sonraki görüşmenin anlaşma çerçevelerine odaklanacağı ve tarafların somut adımlar atması bekleniyor. Arakçi, her iki tarafın da doğru iradeyi göstereceğini ve bu görüşmelerin daha büyük bir diplomatik çözüm için bir temel oluşturabileceğini ifade etti.

İran, bu tür diplomatik girişimlerin uzun vadede ülkesinin çıkarlarına katkı sağlayacağını umuyor. Ancak, birçok uzman, bu görüşmelerin başarılı olup olmayacağını ve tarafların sonuca nasıl yaklaşacaklarını görmek için sabırlı olunması gerektiğini belirtiyor.